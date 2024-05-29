Sivas'ta 2 kişinin silahla yaralandığı olayda kalp krizi geçiren kişi öldü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde hareket halindeki minibüse silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki bir kişi ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde "kız kaçırma" olayına karışan ve içinde Ş.G. ve G.G'nin bulunduğu 02 LF 240 plakalı minibüse hareket halindeyken Aksu köyü yakınlarında R.H. ve B.H'nin bulunduğu 01 VF 138 plakalı hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı. Ş.G. kafa ve boyun kısmından, G.G. ise omzundan yaralandı.