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        Sivas'ta 2 kişinin silahla yaralandığı olayda kalp krizi geçiren kişi öldü

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hareket halindeki minibüse silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki bir kişi ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 19:44 Güncelleme: 29.05.2024 - 19:44
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        Sivas'ta 2 kişinin silahla yaralandığı olayda kalp krizi geçiren kişi öldü
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde hareket halindeki minibüse silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı, şüphelilerin bulunduğu hafif ticari araçtaki bir kişi ise geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, Erzincan'ın Tercan ilçesinde "kız kaçırma" olayına karışan ve içinde Ş.G. ve G.G'nin bulunduğu 02 LF 240 plakalı minibüse hareket halindeyken Aksu köyü yakınlarında R.H. ve B.H'nin bulunduğu 01 VF 138 plakalı hafif ticari araçtan tabancayla ateş açıldı. Ş.G. kafa ve boyun kısmından, G.G. ise omzundan yaralandı.

        Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Ş.G. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, G.G. ise Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüpheliler R.H. ve B.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Bu arada şüphelilerle aynı araçta bulunan yakınları Abdullah H’nin olay sırasında kalp krizi geçirdiği ve kaldırıldığı Sivas Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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