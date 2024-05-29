Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sivas'ta ilçe ve belde ziyaretleri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 20:53 Güncelleme: 29.05.2024 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sivas'ta ilçe ve belde ziyaretleri yaptı.

        Erbakan, 2 Haziran'da seçimlerin yenileneceği Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

        Burada konuşan Erbakan, Sivas'ın yıllarca Milli Görüş'ün kalesi olduğunu söyledi.

        Milli Görüş belediyeciliğinin adalet olduğunu belirten Erbakan, "Adaletin bir boyutu işin ehline verilmesi demektir. İşi ehline vermek, ayrım gözetmeksizin kim ehliyetli, kim liyakatliyse, kim hak ediyorsa onu görevlendirmek, onu işin başına getirmek demektir." dedi.

        Fatih Erbakan, adaletin bir diğer boyutunun ayrım gözetmeksizin bütün insanlara belediye hizmetlerini götürmek olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Bunun en güzel örneği burada 1989'da Sivas Belediyesinde yaşandı. Refah Partili belediye en büyük hizmetleri Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı mahallelere götürdü. Çünkü oralar geri kalmış, öncelikli olarak oraların hizmete ihtiyacı var. 'Siz bize oy vermediniz, bize destek olmadınız, ne haliniz varsa görün' denilmedi. Milli Görüş belediyeciliği demek bereket demektir. İsrafın, lüksün, şatafatın olmadığı, belediye bütçesinden harcama yaparken kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranılan belediyeciliktir. Denk bütçe demektir, böylelikle belediyeyi borç ve faiz batağından kurtarmak demektir."

        Erbakan, seçimlerde partisinin Güneykaya Belediye Başkan adayı Oğuz Kağan Ünal'a destek istedi.

        Daha sonra merkeze bağlı Yıldız beldesinde partisinden belediye başkanı seçilen Ali Aydemir'i ziyaret eden Erbakan, "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.

        Fatih Erbakan, daha sonra Ulaş ilçesinde esnafı ziyaret etti.

        Gemerek ilçesini de ziyaret eden Erbakan, partisinden belediye başkanı seçilen Sezai Çelikten'i tebrik etti.

        Ardından halka hitap eden Erbakan, partisine teveccüh gösterenlere teşekkür ederek, buna layık hizmetler yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "3 yıllık hocam Mourinho"
        "3 yıllık hocam Mourinho"
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        Cani baba 3 çocuğunu öldürdü!
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        İsrail büyükelçisini geri çekti
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        Erkek arkadaşını vurdu! 16 yaşındaki genç kız tutuklandı
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        PAOK'tan Razvan Lucescu açıklaması!
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Markette "omuz atma" cinayeti davasında 2 tahliye: Sanıkların mahkemedeki savunmaları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Erden Timur yol ayrımında!
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Terim'in şikayetiyle yeni iddianame
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Devler Ligi'nden ne kadar alacak?
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Parçalanmış ceset kâbusunda çarpıcı şüphe!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Dünyanın en geniş ve en sessiz iş jetiyle yolculuk!
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Bugüne kadar kaç evcil hayvana çip takıldı?
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Placido Domingo’yla ‘Senede Bir Gün’ düeti
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Koç'tan Yıldırım'a: Topunuz gelin!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        "Babacığım iyi ki doğdun"
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta 2 kişinin silahla yaralandığı olayda kalp krizi geçiren kişi öldü
        Sivas'ta 2 kişinin silahla yaralandığı olayda kalp krizi geçiren kişi öldü
        Fatih Erbakan: Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir
        Fatih Erbakan: Milli Görüş belediyeciliği demek, bereket demektir
        Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon
        Burun yapısı dar olan kediye estetik operasyon
        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor
        Ulaş Gölü göçmen kuşları konuk ediyor
        Kedi "Yulaf" burun ameliyatıyla daha rahat nefes alıyor
        Kedi "Yulaf" burun ameliyatıyla daha rahat nefes alıyor
        Ulaş'ta muhtarlar derneği başkanlık seçimi yapıldı
        Ulaş'ta muhtarlar derneği başkanlık seçimi yapıldı