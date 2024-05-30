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        Sivas'ta Kılıçarslan İlkokulu'nun yapımına başlandı

        Sivas'ta kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu'nun yeniden yapımına başlanıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:47
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        Sivas'ta Kılıçarslan İlkokulu'nun yapımına başlandı
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        Sivas'ta kullanım ömrünü tamamladığı için yıkımı gerçekleştirilen 12 derslikli Kılıçarslan İlkokulu'nun yeniden yapımına başlanıldı.

        Kaleardı Mahallesi'nde bulunan ve 2023 yılında kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan okul Sivas Valiliğinin başlattığı "Eğitime Hayat Verenler" projesi kapsamında hayırsever iş insanı Burhan Haksever tarafından yaptırılıyor.

        Okulun, 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde tamamlanması hedefleniyor.

        Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 derslik olarak inşa edilen okulda dil sınıfı, kütüphane, fen bilgisi laboratuvarı, spor salonu, konferans salonu sığınak gibi bölümlerin yer alacağını söyledi.

        Sarı, hayırsever iş insanı Burhan Haksever, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener başta olmak üzere okulun yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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