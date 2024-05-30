Sivas'ta Kılıçarslan İlkokulu'nun yapımına başlandı

Sarı, hayırsever iş insanı Burhan Haksever, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener başta olmak üzere okulun yapımına katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Kenan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 12 derslik olarak inşa edilen okulda dil sınıfı, kütüphane, fen bilgisi laboratuvarı, spor salonu, konferans salonu sığınak gibi bölümlerin yer alacağını söyledi.

Kaleardı Mahallesi'nde bulunan ve 2023 yılında kullanım ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yıkılan okul Sivas Valiliğinin başlattığı "Eğitime Hayat Verenler" projesi kapsamında hayırsever iş insanı Burhan Haksever tarafından yaptırılıyor.

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