Ulaş Kaymakamı Zafer, pazar esnafını ziyaret etti

Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.

Zafer, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurgulayarak, esnafların taleplerini de dinledi.

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