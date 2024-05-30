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        Ulaş Kaymakamı Zafer, pazar esnafını ziyaret etti

        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 30.05.2024 - 11:53
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        Ulaş Kaymakamı Zafer, pazar esnafını ziyaret etti
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        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, ilçede pazar esnafını ziyaret etti.

        İlçede kurulan pazarı gezen Zafer, esnaflara hayırlı işler diledi.

        Zafer, ilçenin gelişimi için ticari hareketliliğin önemli olduğunu vurgulayarak, esnafların taleplerini de dinledi.

        Esnaflar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Zafer'e teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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