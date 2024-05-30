Bülent Uygun, sosyal medyadan hakaret iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı

HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan kendisi ile ailesine hakarette bulunup, küfür ettikleri iddiasıyla yaklaşık 1500 kişiye dava açtı.

Bülent Uygun, AA muhabirine, sosyal medyadan yapılan küfür ve hakaretlere kayıtsız kalamayacağını belirterek, "Küfür ediyorsan zaten o karakterde ve karaktersizlikte oluyorsun. Dolayısıyla sana söylenecek bir söz kalmıyor." dedi.

Sosyal medya üzerinden kendisi ile ailesine yönelik yapılan ve suç teşkil edecek paylaşımlarla ilgili hukuki sürece yöneldiğini anlatan Uygun, "Bunları tespit ederek yaklaşık 1500 kişiyi dava ettik. Sonuçlanan her bir davada; site sahibi olup hakaret edenlerden 150 bin lira, şahıs ve kişisel olarak küfür edenlerden 30 bin lira, ayrıca 20 bin lira da avukatlık ücreti ödemek şartıyla tazminat kazanıldı." diye konuştu.

- "87 dava sonuçlandı ve kazanıldı" Uygun, davalardan elde ettiği geliri, Çocuk Esirgeme Kurumu, Kimsesizler Yurdu ve sokak köpeklerinin rehabilitasyonu için ilgili kurumlara bağışladığını anlatarak, şunları kaydetti: "Şu ana kadar zannedersem 87 dava sonuçlandı ve kazanıldı. 1000'den fazla şahısla ilgili mahkemenin devam ettiği ve dava sonuçlarının beklendiği bir süreç yaşanıyor. Yaklaşık 200 çocuğumuz ile devlet görevlisi olan bazı arkadaşlarımızın da devletime olan sevgi ve saygımdan ceza almalarını engelledim. Bundan sonraki süreçte de çocuğumuza, namusumuza, ailemize hakaret edenlere davalarımız devam edecek."