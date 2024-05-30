Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte, Daire Başkanlıkları önünde toplanan akademik ve idari personel ile öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak 100. Yıl Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, dünyanın gözü önünde bir milletin yok edildiğini ve soykırıma uğradığını söyledi.

Çocukların kardeşlerini "korkmayın birazdan öleceğiz" sözleriyle teselli ettiğini belirten Yıldız, "Buradan dünyada barış ve düzeni tesis etmekle mükellef Birleşmiş Milletler'e sormak istiyoruz, bu vahşeti durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz. Masum bebeklerin, çocukların ölümünden daha vahşi, daha insanlık dışı ne olabilir." dedi.