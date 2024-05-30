Zara'da üniversite öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Okul kampüsünde düzenlenen kep atma töreni ile sona eren programa, Zara Kaymakamı Enes Emircan Buyuran, Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Banka ve Sigorta, Gıda Teknolojileri ile Çağrı Merkezi'nde 2 yıl akademik eğitimlerini alarak mezun olma hakkı kazanan öğrencilere diplomalarını ilçe protokolü verdi.

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