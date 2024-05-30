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        Sivas'ta jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı

        Sivas'ta jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:19
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        Sivas'ta jandarma ekipleri cayrokopterle denetim yaptı
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        Sivas'ta jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 4 saat havada kalabilme özelliğine sahip ve "cayrokopter" ismi verilen hava aracı, jandarma ekiplerinin denetimlerinde kullanıldı.

        Sivas İl Jandarma Komutanlığı emrine verilen pervaneli ve döner kanatlı hava aracı, havadaki gözlem gücüyle kara ekiplerine destek sağlayarak sorumluluk bölgesinde bulunan boru hatlarının havadan kontrolünü gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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