Sivas'ta karıştığı trafik kazasının ardından kaybolan kişiyi arama çalışması başlatıldı

Ekipler, arama çalışmasına son verirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Drone ve iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında Emre K'ya rastlanılmadı.

Emre K. için bölgede AFAD ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan Emre K.'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

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