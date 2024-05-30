Sivas'ta patates işçisi yıldırım çarpması sonucu ağır yaralandı
Sivas'ın Hafik ilçesinde üzerine yıldırım düşen patates işçisi ağır yaralandı.
Sivas'ın Hafik ilçesinde üzerine yıldırım düşen patates işçisi ağır yaralandı.
Yarhisar köyünde patates işçisi olarak çalışan O.D'nin (28) üzerine traktörün yanında bulunduğu esnada yıldırım düştü.
Yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan işçi Hafik İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin tedavisi sürüyor.
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