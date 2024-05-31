Akıncılar'da Kur'an kursu eğitimini tamamlayan kadınlara belge verildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayan 65 yaş üstü kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Kur'an kursu eğitimini tamamlayan 65 yaş üstü kadınlar için mezuniyet töreni düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından 65 yaş üstü kadınlara yönelik Kur'an kursu eğitimi tamamlandı.
Akıncılar Belediyesi sosyal tesislerinde ve Yeşilyazı Kur'an Kursu'nda düzenlenen programlara Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı katıldı.
Kur'an kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere mezuniyet belgesi verildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.