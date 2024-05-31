Akıncılar'da Kur'an kursu eğitimini tamamlayan kadınlara belge verildi

Akıncılar Belediyesi sosyal tesislerinde ve Yeşilyazı Kur'an Kursu'nda düzenlenen programlara Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç ve İlçe Müftüsü Fettah Odabaşı katıldı.

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