Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu yaralanan patates işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü

Tarlada çalıştığı sırada dün üzerine yıldırım isabet eden O.D, Hafik İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Hafik ilçesi Yarhisar köyünde patates işçisi olarak çalışan ve üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan O.D. (28) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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