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        Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu yaralanan patates işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan patates işçisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 21:05 Güncelleme: 30.05.2024 - 21:05
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        Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu yaralanan patates işçisi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Sivas'ta yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan patates işçisi, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hafik ilçesi Yarhisar köyünde patates işçisi olarak çalışan ve üzerine yıldırım isabet etmesi sonucu ağır yaralanan O.D. (28) tedavi gördüğü Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        O.D'nin cenazesi otopsi işlemleri için hastanenin morguna kaldırıldı.

        Tarlada çalıştığı sırada dün üzerine yıldırım isabet eden O.D, Hafik İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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