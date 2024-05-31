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        Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespit edildi

        Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:56
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        Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespit edildi
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        Sivas'ta buğday ekili alanlarda stres ve soğuk zararı tespiti yapıldığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlüğün teknik personelince buğday ekili alanların incelendiği aktarıldı.

        İncelemede, mayıs ayı içerisinde bazı tarihlerde gece ve gündüz arasındaki ısı farkından dolayı oluşan zirai don ve fizyolojik etkenlerden kaynaklanan stres ve soğuk zararı tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan yanlış ve gereksiz kimyasal uygulamaları çevre ve insan sağlığına zarar verdiği gibi faydalı böceklerin de ölümlerine neden olmaktadır. Havaların ısınması ile beraber fizyolojik etkenlerden kaynaklı stres ortadan kalkacak olup herhangi bir zirai mücadele gerekmemektedir. Soğuk zararının belirtileri başaklanma ve çiçeklenme döneminde çiçek kısırlığı, beyaz kılçıklar veya beyaz sivri uçlar, alt gövdede hasar, yaprak renk değişikliği şeklinde görülmektedir. Ayrıca yaptığımız gözlemlerde septorya yaprak lekesi ve sarı pasa karşı yapılan ilaçlamaların etkili olduğu ve ilerlemenin durdurulduğu görülmüştür. Septorya ve sarı pas ile ilgili mücadelede kültürel önlemlerin önemi üreticilerimize vurgulanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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