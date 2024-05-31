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        Sivasspor'da Murat Paluli'nin sözleşmesi uzatıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:18
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        Sivasspor'da Murat Paluli'nin sözleşmesi uzatıldı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Murat Paluli’nin kontratının yenilenmesi konusunda futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

        Murat Paluli, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        Açıklamada, "Murat Paluli'ye formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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