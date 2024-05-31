Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Sivas'ın Kangal ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 44 ACE 317 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Sipahi köyü yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan N.G, Ş.G, S.S. ve A.E. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Kangal Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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