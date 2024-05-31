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        Sivas'ta yıldırım isabet eden baraka yandı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 21:18 Güncelleme: 31.05.2024 - 21:18
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        Sivas'ta yıldırım isabet eden baraka yandı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yanan baraka kullanılamaz hale geldi.

        Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan tahtadan yapılmış ve depo olarak kullanılan barakaya yıldırım isabet etti.

        Yıldırım düşmesinin ardından barakada yangın çıktı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken baraka kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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