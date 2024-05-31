Sivas'ta yıldırım isabet eden baraka yandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yanan baraka kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu yanan baraka kullanılamaz hale geldi.
Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan tahtadan yapılmış ve depo olarak kullanılan barakaya yıldırım isabet etti.
Yıldırım düşmesinin ardından barakada yangın çıktı.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken baraka kullanılamaz hale geldi.
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