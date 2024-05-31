Sivas'ta yıldırım isabet eden baraka yandı

Yalnızbağlar Mahallesi'nde Mustafa Karadoruk'a ait bahçe içerisinde bulunan tahtadan yapılmış ve depo olarak kullanılan barakaya yıldırım isabet etti.

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