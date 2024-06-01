Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti

Zafer'e, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Vekili Astsubay Başçavuş Mehmet Hayvalı ile Yazı İşleri Müdürü Rabia Alıç eşlik etti.

Öğrenci ve vatandaşlarla sohbet eden Zafer, talep ve önerilerini dinledi, gereğinin yapılması için talimat verdi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakam Emre Zafer, Karacalar, Yapalı ve Ekincioğlu köylerini ziyaret etti.

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