Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar onarıldı

Sevinç, vatandaşların rahatı için çalıştıklarını belirterek, "Göreve gelirken vatandaşlara hizmet sözü vermiştik. Sözlerimizi tek tek yerine getirmeye başladık. Bize güvenenleri mahçup etmeme adına gece gündüz çalışıcağız." dedi.

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