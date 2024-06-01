Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.
Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, mezuniyet töreninde öğrencilere seslenerek, "Sizlerden isteğim devletimize, milletimize hayırlı evlatlar olun." dedi.
Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de "Şarkışla'mıza gelip, burada emek verip mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemize, memleketimize ve ailelerine mesleklerinde faydalı insanlar olmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Okulumuzdan onlarca öğrencinin mezun olması bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Okul birincisi Banka Sigorta Bölüm öğrencisi Kamer Çakır Dinçer de mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.
Konuşmaların ardından öğrencilere diploma verildi.
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