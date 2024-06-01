Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de "Şarkışla'mıza gelip, burada emek verip mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemize, memleketimize ve ailelerine mesleklerinde faydalı insanlar olmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Okulumuzdan onlarca öğrencinin mezun olması bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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