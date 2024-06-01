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        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu

        Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:23 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:26
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        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
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        Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, mezuniyet sevinci yaşadı.

        Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, mezuniyet töreninde öğrencilere seslenerek, "Sizlerden isteğim devletimize, milletimize hayırlı evlatlar olun." dedi.

        Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin de "Şarkışla'mıza gelip, burada emek verip mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemize, memleketimize ve ailelerine mesleklerinde faydalı insanlar olmalarını Allah'tan niyaz ediyorum. Okulumuzdan onlarca öğrencinin mezun olması bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

        Okul birincisi Banka Sigorta Bölüm öğrencisi Kamer Çakır Dinçer de mezun olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

        Konuşmaların ardından öğrencilere diploma verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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