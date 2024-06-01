Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, Hafik'te çiftçilerle buluştu

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Sivas'ın Hafik ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi.

İlçedeki bir restoranda gerçekeleşen programda Akay, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve çiftçilerin taleplerini dinledi.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akay, 2023 yılında Türkiye'de yaklaşık 25 milyon ton şeker pancarı, 3,5 milyon tona yakın da şeker üretildiğini söyledi.

Hafik'te üretilen pancarda şeker oranının yüksek olduğunu vurgulayan Akay, şöyle devam etti: