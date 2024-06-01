Zara'da gezici araç muayene istasyonu traktörler için hizmet verdi

Oda Başkanı Zeki Şimşek, "Bölgemizde yaklaşık 280 traktör bulunmaktadır. Karayolları trafiğine olumsuz etkisi bulunan tarım araçlarının muayene yaptırılması amacıyla karayollarını kullanmaması, üreticilerin iş zamanı, tarımsal faaliyetlerinin aksamaması gibi faktörlerden dolayı oluşturduğumuz talepleri yetkililerle paylaştık. Üç yıl aradan sonra ikinci kez açılan gezici araç muayene istasyonu çiftçilerimize hizmet verdi." dedi.

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