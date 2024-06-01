Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'tan Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderildi

        Sivas'ta vatandaşların katkısıyla toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Filistinlilere ulaştırmak için yola çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 16:43 Güncelleme: 01.06.2024 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'tan Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta vatandaşların katkısıyla toplanan 2 tır insani yardım malzemesi, Filistinlilere ulaştırmak için yola çıkarıldı.

        İHH Sivas Derneği tarafından İsrail'in saldırıları altında bulunan ve açlıkla mücadele eden Filistinlilere destek amacıyla 2 tır yardım malzemesi toplandı.

        Yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi jandarma binası önünden sınıra uğurlandı.

        İHH İç Anadolu Bölge Başkanı Ekrem Keleş, yaptığı konuşmada, 17 yıldır Gazze'de hizmet veren bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi.

        Keleş, yardımların aralıksız devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Onlarca çalışanıyla sıcak yemek, kumanya, yetimlere bayramlık, hastanelere ve ambulanslara yakıt tarzında yardım çalışmaları olan bir kuruluşuz. Biz yıllardır bölgedeyiz. Dolayısıyla bu savaşın çıkmasıyla hemen sistemimizi kurduk, gelen bağışlarla düzenli yardımlarımızı Gazze'deki kardeşlerimize iletmeye devam ettik. Şu anda uluslararası camiada en fazla yemek dağıtan, ekmek dağıtan ilk üç kuruluş içindeyiz. Yakın zamanda bir hedefimiz var, 21 gemiden oluşan yardım konvoyu göndermek istiyoruz. 1 gemi, 380 tır kapasiteli. Bu 2 tır inşallah bereket olur, Sivas'tan 380 tır çıkar ve Gazze'de Sivas'ın iyiliği kalır."

        Konuşmanın ardından tırlar hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Yol kenarında ölmüş olarak bulundu! 15 yıl geçti... İş ortağı tutuklandı!
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Organ bağışıyla hayata tutundu, trafik kazasında öldü
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        Alkollü trafiğe çıktı! 2 kişiyi kaldırımda ezdi! 3 ay sonra tahliye!
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Devler Ligi'nde şampiyon belli oluyor
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!

        Benzer Haberler

        Zara'da gezici araç muayene istasyonu traktörler için hizmet verdi
        Zara'da gezici araç muayene istasyonu traktörler için hizmet verdi
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, Hafik'te çiftçilerle bul...
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, Hafik'te çiftçilerle bul...
        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
        Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
        Emekli Korgeneral Polat, mezarı başında anıldı
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar onarıldı
        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yıpranan kamelyalar onarıldı
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti
        Ulaş Kaymakamı Emre Zafer, köyleri ziyaret etti