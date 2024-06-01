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        Sivas'ta baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölünde bindiği tekne alabora olan kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 20:27 Güncelleme: 01.06.2024 - 20:27
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        Sivas'ta baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde balık tutmak için gittiği baraj gölünde bindiği tekne alabora olan kişi kurtarıldı.

        İlçede ikamet eden amca çocukları A.B, İ.B. ve Y.B, balık tutmak için gittikleri Kılıçkaya Barajı'nda motorsuz küçük tekne ile açıldı.

        Bir süre sonra alabora olan teknede bulunan 3 akraba suya düştü. A.B. ve İ.B, üzerlerinde bulunan can yelekleri ile kıyıya kadar yüzerken, can yelekli Y.B. ise teknenin alabora olduğu yerde kaldı.

        Baraj kıyısında bulunan bir vatandaş, yardım için Y.B'nin bulunduğu yere gitti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Y.B. ve yardım için giden vatandaş, ilçeden getirilen botla bulundukları yerden kurtarıldı.

        Kıyıda ilk müdahalesi yapılan Y.B, ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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