Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 08:37 Güncelleme: 02.06.2024 - 08:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti.

        Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

        Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı.

        Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.

        Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.

        Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce'de çifte acı
        Düzce'de çifte acı
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        15'inci kez en büyük Real Madrid!
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Kayalıklara çarpan tekneden 10 kişi kurtarıldı
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Mourinho'nun imza tarihi belli oldu!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Arda Güler tarihe geçti!
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        DDM'den kredi kartlarıyla ilgili açıklama
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi

        Benzer Haberler

        Sivas'ta baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı
        Sivas'ta baraj gölüne düşen kişi kurtarıldı
        Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Sivas'ta sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
        Sivas'tan Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderildi
        Sivas'tan Gazze'ye insani yardım malzemesi gönderildi
        Zara'da gezici araç muayene istasyonu traktörler için hizmet verdi
        Zara'da gezici araç muayene istasyonu traktörler için hizmet verdi
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, Hafik'te çiftçilerle bul...
        Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Akay, Hafik'te çiftçilerle bul...
        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu
        Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri mezun oldu