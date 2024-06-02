Akıncılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu

Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kahvaltıda bir araya geldi.

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