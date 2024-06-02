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        Akıncılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 10:21 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:23
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        Akıncılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde YKS'ye girecek öğrenciler, moral ve motivasyon sağlamak amacıyla kahvaltıda bir araya geldi.

        Akıncılar Hizmet ve Eğitim Vakfı (AKHEV) tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, daire amirleri, STK temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Başkan Sevinç ve AKHEV Vakıf Başkanı Erol Akgül, programda, yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermek amacıyla kurulan vakfın öneminden bahsederek, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilediler.

        Programda, AKHEV yetkilileri vakfın çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

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