Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi tamamlandı

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 17:36 Güncelleme: 02.06.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi sona erdi.

        Güneykaya beldesinde vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak belde belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

        Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

        Sandık görevlileri, oy verme saatinin sona ermesinin ardından oy pusulalarının sayımına başladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemleri sona erdi, sayıma geçildi
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Mourinho'dan ilk paylaşım!
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Hindistan'da seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar can aldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Jose Mourinho, İstanbul'da!
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        İran'ın eski cumhurbaşkanı yeniden aday
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        Finale Jose Mourinho ve Fenerbahçe damgası!
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı (2)
        Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı (2)
        Sivas'ta hayvanseverlerden 'kısırlaştırma' çağrısı
        Sivas'ta hayvanseverlerden 'kısırlaştırma' çağrısı
        'Sorunlu dijital nesne kullanımı' çocuklarda mental yorgunluğa neden oluyor
        'Sorunlu dijital nesne kullanımı' çocuklarda mental yorgunluğa neden oluyor
        Akıncılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu
        Akıncılar'da YKS'ye katılacak öğrenciler yemekte moral buldu
        Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı
        Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi başladı
        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi baş...
        Seçimlerin yenilendiği Sivas'ın Güneykaya beldesinde oy kullanma işlemi baş...