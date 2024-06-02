Futbol: TFF 2. Lig play-off finali
Stat:BGGrup 4 Eylül
Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 78 Dk. Batuhan Kör), Hakan Yeşil (Dk. 78 Emirhan Zaman), Ali Han Tunçer (Dk. 58 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek
Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Örnek, Enes Alıç, Berkan Mahmut Keskin, Enes Keskin (Dk. 68 Mert Çölgeçen), Eyüp Akcan (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Mesut Özdemir, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Dk. 89 Enes Soy)
Gol: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Alagöz Holding Iğdır FK)
Kırmızı kart: Dk. 45+1 Tunahan Ergül (1461 Trabzon FK)
Sarı kartlar: Dk. 27 Eyüp Akcan (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 43 Hakan Yeşil, Dk. 54 Abdurrahman Emir Alagöz, Dk. 90 Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK)
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