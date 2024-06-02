Alagöz Holding Iğdır FK, kupasını aldı
TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK, kupasını aldı.
TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK, kupasını aldı.
BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen kupa töreninde, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından teknik heyet ve futbolculara madalyaları takdim edildi.
Can'ın elinden kupayı alan Alagöz Holding Iğdır FK'nin kaptanı Hasan Hatipoğlu ve takım arkadaşları sevinç yaşadı.
Futbolcular ve teknik heyet şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdi.
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