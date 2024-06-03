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        Sivas'ta direkte mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direği üzerinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:35
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        Sivas'ta direkte mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde telefon direği üzerinde mahsur kalan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        ​​​​​​​Yukarı Mahallesi Eski Hastane Caddesi'nde telefon direğinde kedi yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu Şarkışla Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıktıkları direkteki kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

        Kedi yavrusu daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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