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        Şarkışla'da lise öğrencilerine konferans verildi

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:39 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:39
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        Şarkışla'da lise öğrencilerine konferans verildi
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde MİRAS Projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Akıllı Tarım, Akıllı Yatırım" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Şeyh Edebali Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansa, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay konuşmacı olarak katıldı.

        Akay, tarımın ülke için önemine dikkati çekti.

        Konferansa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, Kayseri Şeker Fabrikası Başkanı Hurşit Dede, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Üyesi Halis Lektemur, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ve Şarkışla Kayseri Şeker Bölge Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

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