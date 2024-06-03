Kızılırmak'ta mahsur kalan kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Sivas'ta, Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düştüğü nehirde mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sivas'ta, Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düştüğü nehirde mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25), Kayseri Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında atla nehirden geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek mahsur kaldı.
Yaklaşık 1,5 saat suda kurtarılmayı bekleyen Ceddu'yu çevreden geçen vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Mahsur kaldığı yerde bayılmak üzereyken ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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