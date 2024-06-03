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        Kızılırmak'ta mahsur kalan kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı

        Sivas'ta, Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düştüğü nehirde mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:30
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        Kızılırmak'ta mahsur kalan kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
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        Sivas'ta, Kızılırmak'tan at ile karşıya geçmeye çalışırken düştüğü nehirde mahsur kalan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Suriye uyruklu Abduhavaş Ceddu (25), Kayseri Caddesi Kızılırmak Köprüsü yakınlarında atla nehirden geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek mahsur kaldı.

        Yaklaşık 1,5 saat suda kurtarılmayı bekleyen Ceddu'yu çevreden geçen vatandaşlar fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Mahsur kaldığı yerde bayılmak üzereyken ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Ceddu, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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