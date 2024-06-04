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        GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 00:11 Güncelleme: 04.06.2024 - 00:11
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        GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından S.S. yanında bulunan av tüfeğiyle B.A. ve oğullarına ateş açtı.

        Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olayda yaralanan B.A, O.A. ve S.A. ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan O.A. sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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