GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaralılardan O.A. sevk edildiği Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayapınar köyünde aralarında husumet bulunan S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında tartışma çıktı.

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