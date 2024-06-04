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        Akıncılar'da kaldırım taşları boyandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri kaldırım taşlarını boyadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:56 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:56
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        Akıncılar'da kaldırım taşları boyandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri kaldırım taşlarını boyadı.

        Belediye ekipleri yaz döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.

        Belediye Başkanı Murat Sevinç, ekiplerin yaptığı çalışmaları inceledi.

        Sevinç, küçük dokunuşlarla ilçenin güzelliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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