Akıncılar'da kaldırım taşları boyandı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri kaldırım taşlarını boyadı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye ekipleri kaldırım taşlarını boyadı.
Belediye ekipleri yaz döneminin başlamasıyla birlikte ilçedeki kaldırımlarda bakım ve onarım çalışması başlattı.
Belediye Başkanı Murat Sevinç, ekiplerin yaptığı çalışmaları inceledi.
Sevinç, küçük dokunuşlarla ilçenin güzelliğini ortaya çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
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