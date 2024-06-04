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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, takımının sergilediği performanstan memnun:

        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin zor şartlar altında başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 11:24 Güncelleme: 04.06.2024 - 11:24
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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, takımının sergilediği performanstan memnun:
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        HALİFE YALÇINKAYA - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, kırmızı-beyazlı ekibin zor şartlar altında başarılı bir sezon geçirdiğini söyledi.

        Uygun, AA muhabirine, sıkıntılı bir dönemde Sivasspor'da teknik direktörlük görevine getirildiğini aktardı.

        Kendisinden önce görev yapan teknik direktör Servet Çetin'in devre arasına kadar geçen süreçte başarılı olduğunu aktaran Uygun, "Sivasspor tarihinin en pahalı satışı olan ve 5 milyon avroya yakın bir paraya transferi gerçekleşen Yunus Emre Konak'ı yetiştiren, ilk çıkartıp oynatan hoca oydu." dedi.

        Çetin'in kendi isteğiyle takımın başından ayrıldığını belirten Uygun, "Biriyle problemi vardı. O birinin kim olduğunu bilmiyorum. Kamuoyunda benimle ilgili çok söz geçti. Servet Çetin'i ayrı severim. Benim için çok değerlidir, düğünüme kadar geldi. Neden bıraktığını bilmiyorum. Kendisi gün gelir açıklar. Benden dolayı ise onu da açıklar ama gerçekten çok güzel şeyler başardı." diye konuştu.

        - "Avrupa kupalarına katılma şansı yakaladığımız dönemler oldu"

        Uygun, Servet Çetin'in görevden ayrılması sonrası kendisine teklif geldiğini ve bunu kabul ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Gelir gelmez çok büyük bir sorunla karşılaştık. Takımın en kilit isimlerinden Yunus Emre Konak gitmiş, Gerson Rodrigues, Modou Barrow ve Samu Saiz da takımdan ayrılma aşamasındaydı. Yani takımın neredeyse yüzde 50'sinin ayrılma noktasında olduğu veya oynamak istemediği bir ortama girdik. Öyle olunca bu görev daha da zorlaştı. Bu futbolcular gittikten sonraki sürece baktığımızda, yeni gelen arkadaşlarla bir uyum sağlayarak lig bitmeden 6-7 hafta önce takımımız kümede kalma başarısı gösterdi. Hatta 2-3 kere Avrupa kupalarına katılma şansı yakaladığımız dönemler oldu. Bunlardan bir tanesinde maalesef yenilerek o sürecin devamını sağlayamadık. En yaklaştığımız zaman RAMS Başakşehir maçıydı. Malum orada hakem verdiği hatalı kararlarla yenilmemize neden oldu."

        Takımının başarılı bir sezon geçirdiğini anlatan Uygun, "Avrupa kupalarına gidemedik ama Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Beşiktaş'tan ve Trabzonspor'dan puanlar aldık. 6-7 hafta öncesinden kümede kalarak bu sezonu çok güzel bir şekilde bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

        Uygun, az da olsa bir taraftar grubunun kendilerini desteklediğini dile getirerek, stadyuma gelen futbolseverlere teşekkür etti.

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