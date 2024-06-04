Sivas'ta okulda rahatsızlanıp hastanede ölen 6 yaşındaki öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

Sivas Valiliği, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Asel Sapdüzen'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

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