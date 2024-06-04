Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta okulda rahatsızlanıp hastanede ölen 6 yaşındaki öğrenci son yolculuğuna uğurlandı

        Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta okulda rahatsızlanıp hastanede ölen 6 yaşındaki öğrenci son yolculuğuna uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivas'ta eğitim gördüğü anaokulunda fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki öğrencinin cenazesi toprağa verildi.

        Asel Sapdüzen'in cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

        Küçük kızın infaz koruma memuru babası Metin ve annesi Halime Sapdüzen'in güçlükle ayakta durduğu görüldü.

        Çift, üzerine çocuklarının elbisesi konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asel'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

        Cenaze törenine Sapdüzen'in ailesi, Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, çiftin mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

        Asel Sapdüzen'in, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kılavuz Mahallesi'ndeki Şehit Nuri Yazanel Anaokulu öğrencisi Asel Sapdüzen, dün okuldayken bir anda bayılarak yere yığılmış, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

        Sivas Valiliği, olayın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğünce idari, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise adli soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        Sırtladığı bir kadının cesedi! Vahşette sır perdesi aralandı!
        İran'da seçime doğru
        İran'da seçime doğru
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kız meselesi kanlı bitti!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Çöp ev davasında verilen cezaya anneden tepki: Gerekirse AİHM'e gideceğim
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        Evde uygulayabileceğiniz basit serinleme yöntemleri
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        Otomobil satışlarına kampanya dopingi
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        İngiltere'de yapılan ilk yapay kornea nakli 91 yaşındaki hastaya görme yetisini kazandırdı
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        Kadınlar ‘değerli’ erkekler ‘yeterli’ hissetmek istiyor
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        ‘Kuru Terfiler’ bir yükseliş mi yoksa illüzyon mu?
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi
        Ülke tarihinde ilk kez kadın devlet başkanı seçildi

        Benzer Haberler

        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, takımının sergilediği performanstan memnu...
        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun, takımının sergilediği performanstan memnu...
        Şarkışla'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
        Şarkışla'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
        Akıncılar'da kaldırım taşları boyandı
        Akıncılar'da kaldırım taşları boyandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Sivas'ta silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Sivas'ta husumetlilerini av tüfeği ile vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta husumetlilerini av tüfeği ile vurdu: 1 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        Sivas'ta silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı