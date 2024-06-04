Sivas'ta 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Olayda yaralanan baba ve diğer oğlunun tedavisi sürüyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan O.A. müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Kayapınar köyünde S.S. ile komşuları B.A. (56), oğulları O.A. (33) ve S.A. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, zanlı yanında bulunan av tüfeğiyle baba ve oğullarını yaralamıştı.

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