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        Sivas'ta jandarma ekipleri trafik ve asayiş uygulaması yaptı

        Sivas'ta jandarma ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 20:55 Güncelleme: 04.06.2024 - 20:59
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        Sivas'ta jandarma ekipleri trafik ve asayiş uygulaması yaptı
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        Sivas'ta jandarma ekipleri, trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşler Piknik Alanı bölgesinde araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

        Trafik ekiplerinin uygulamasında 60 araç kontrol edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 2 sürücüye cezai işlem uygulandı.

        Ekipler, asayiş uygulaması kapsamında ise 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Sivas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de ormanlık bölgede gerçekleştirilen denetimlere katıldı, vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri

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