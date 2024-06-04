Sivas'ta jandarma ekipleri trafik ve asayiş uygulaması yaptı

Ekipler, asayiş uygulaması kapsamında ise 200 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardeşler Piknik Alanı bölgesinde araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

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