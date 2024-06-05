Şarkışla'da öğrenciler yıl sonu sergisi açtı

Şarkışla ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.

Ahmet Turgay İmamgiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen serginin açılışını Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt gerçekleştirdi.

Sergide öğrencilerin yıl boyu hazırladığı hat sanatları, metal biblo, dekoratif eşyalar, mobilya ve ahşap ürünler, makine teknoloji ürünleri, cep telefonu ile kontrol edilen araba ve el yapımı motosiklet yer aldı.

Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, yeteneklerini sergileyen öğrencileri tebrik etti.