Ulaş'ta lise öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi
Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu.
Ulaş ilçesinde Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri mezun oldu.
Okul Müdürü Ali Işıkver, spor salonunda düzenlenen törende, öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından olan lise eğitimini başarıyla tamamladığını söyledi.
Konuşmanın ardından mezun olan öğrencilerle ilgili hazırlanan video izlendi.
Okulu başarıyla tamamlayan öğrencilere plaket takdim edilen törende okul birincisi tarafından mezuniyet kütüğüne plaket çakıldı.
Bayrak devir teslim töreninin ardından mezuniyet sevinci yaşayan öğrenciler kep attı.
Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.
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