Şarkışla'da silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yapılan operasyonda bir ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kargo yolu ile silah ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada kargo ile gönderilen mini çelik kasa, ruhsatsız tabanca, şarjör ile 11 tabanca fişeği ele geçirildi.