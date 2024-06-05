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        Ulaş'ta ortaokul öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı

        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:47
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        Ulaş'ta ortaokul öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı
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        Sivas'ın Ulaş ilçesinde Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğrencileri 'Bilim Şenliği' sergisi açtı.

        Okul bahçesinde düzenlenen serginin açılışını Kaymakamı Emre Zafer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Furkan Kasap ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Yavuz Yılmaz gerçekleştirdi.

        Zafer, burada yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, birbirinden güzel projelerle bizlere umut veriyor." dedi.

        Fen bilimleri öğretmeni Tülay Başkaya ise öğrencilerin yaptığı çalışmalar hakkında davetlilere bilgi verdi.

        Programa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Uysal, Büyük Birlik Partisi İl Genel Meclis Üyesi Murat Atalay, kurum amirleri, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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