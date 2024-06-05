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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 14:03 Güncelleme: 05.06.2024 - 14:03
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2'si çocuk 8 kişi tedavi altına alındı.

        S.D. (27) yönetimindeki 34 PB 9979 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Avşar köyü yol ayrımında H.D. (74) idaresindeki 34 UK 9788 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (2), Ç.D. (4), U.K. (25), G.K. (26), Ş.D. (75) ve S.D. (21) ambulanslarla Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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