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        Akıncılar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:27
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        Akıncılar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı.

        Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını, Belediye Başkanı Murat Sevinç yaptı.

        Açılışın ardından stantları gezen Sevinç ve beraberindekiler, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Açılışa, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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