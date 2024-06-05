Akıncılar'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 4006 TÜBİTAK Fuarı açıldı.
Türk Telekom Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan serginin açılışını, Belediye Başkanı Murat Sevinç yaptı.
Açılışın ardından stantları gezen Sevinç ve beraberindekiler, öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Açılışa, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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