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        Sivas'ta otomobil devrildi, 1 ölü, 1 yaralı

        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 22:10 Güncelleme: 05.06.2024 - 22:10
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        Sivas'ta otomobil devrildi, 1 ölü, 1 yaralı
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        Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.E. (28) yönetimindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araç şoförü M.E, kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Kazada ağır yaralanan L.P. (35) ise Kangal Devlet Hastanesi'ndaki ilk müdehalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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