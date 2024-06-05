Sivas'ta otomobil devrildi, 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Sivas'ın Kangal ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
M.E. (28) yönetimindeki 41 AIT 731 plakalı otomobil Sivas-Malatya kara yolu Kangal ilçesi Tahtalı köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç şoförü M.E, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan L.P. (35) ise Kangal Devlet Hastanesi'ndaki ilk müdehalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
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