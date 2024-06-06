Sivas'ta Türk Müziği Korosu konser verdi

Konser sonrası Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan ses ve saz sanatçılarını tebrik ederek Ersoy'a çiçek verdi ve tablo hediye etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konserde şef sanat yönetmeni, akademisyen öğretim görevlisi Dr. Servet Zeki Ersoy yönetimindeki koro Cumhuriyetin 100. yılına damga vuran Müzeyyen Senar, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Alaaddin Yavaşça, Emel Sayın, Sezen Aksu, Cem Karaca, Barış Manço, Esmeray ve Berkant gibi sanatçıların eserlerini slayt görüntüleri eşliğinde solo ve koro halinde seslendirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.