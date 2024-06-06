Suşehri'nde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el beceri kurslarına, özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını söyleyen Korkmaz, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

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