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        Suşehri'nde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 13:08 Güncelleme: 06.06.2024 - 13:08
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        Suşehri'nde kursiyerler yıl sonu sergisi açtı
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        Sivas'ın Suşehri ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

        Halk Eğitim Merkezi'ndeki serginin açılışını Suşehri Kaymakamı Ahmet Korkmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Demirci gerçekleştirdi.

        Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan el beceri kurslarına, özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden mutlu olduklarını söyleyen Korkmaz, serginin açılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

        Suşehri Halk Eğitim Müdürü Hamza Ulusoy ise açılan kurslar hakkında bilgi verdi.

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