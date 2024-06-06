Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban hayatını kaybetti
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören çoban yaşamını yitirdi.
Gemerek ilçesine bağlı Eşikli köyünde çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Gülbidin Ekberi'nin vücuduna kene yapıştı.
Rahatsızlanan Ekberi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekberi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınlarına teslim edilen Ekberi'nin cenazesi Afganistan'a götürüldü.
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