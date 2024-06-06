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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç halkla buluştu

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:32
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        Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç halkla buluştu
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde Belediye Başkanı Murat Sevinç, vatandaşlarla bir araya geldi.

        İlçedeki çay bahçesinde düzenlenen toplantıya, belediye meclis ve encümen üyeleri ile belediye birim amirleri katıldı.

        Sevinç, toplantıda belediyenin yaptığı ve yapacağı işler, projeler, yatırımlar ile belediyenin mali bütçesi hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

        Şeffaf belediyecilik anlayışıyla her ay bu toplantının yapılacağını belirten Sevinç, katılan vatandaşlara teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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