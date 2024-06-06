Gemerek'te Filistin'e yardım amacıyla kermes düzenlendi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste konuşan Gemerek Kaymakamı Yusuf Özden, "Elde edilen yardım geliri tertip komitesi tarafından ilgili banka hesabına yatırılacak. Emeklerinden dolayı tertip komitesine, öğrencilere ve bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.

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