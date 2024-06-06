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        Akıncılar'da kent meydanı projesi yapımına başlanıldı

        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kent meydanı projesi yapımına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 16:32 Güncelleme: 06.06.2024 - 16:34
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        Akıncılar'da kent meydanı projesi yapımına başlanıldı
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kent meydanı projesi yapımına başlandı.

        Eski belediye binasının yıkıldığı alanda incelemelerde bulunan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sevinç, kent meydanı projesiyle ilçenin yeni bir yüze kavuşacağını belirtti.

        Yeni meydanda Atatürk anıtı, tören alanı ve vatandaşların oturup dinlenmesi için kamelyalar ile birkaç dükkan bulunacağını ifade eden Sevinç, "Yapımı tamamlandıktan sonra ilçemiz güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Tek gayemiz ilçemizin güzelleşmesi." dedi.

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        Galeri

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