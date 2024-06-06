Akıncılar'da kent meydanı projesi yapımına başlanıldı
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kent meydanı projesi yapımına başlandı.
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından kent meydanı projesi yapımına başlandı.
Eski belediye binasının yıkıldığı alanda incelemelerde bulunan Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Sevinç, kent meydanı projesiyle ilçenin yeni bir yüze kavuşacağını belirtti.
Yeni meydanda Atatürk anıtı, tören alanı ve vatandaşların oturup dinlenmesi için kamelyalar ile birkaç dükkan bulunacağını ifade eden Sevinç, "Yapımı tamamlandıktan sonra ilçemiz güzel bir meydana kavuşmuş olacak. Tek gayemiz ilçemizin güzelleşmesi." dedi.
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